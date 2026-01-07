Qué dijo Bullrich sobre no aplicar el protocolo antipiquetes durante el acto de venezolanos

La actual senadora de La Libertad Avanza tomó incluso la palabra durante el acto y calificó la jornada como “Un día histórico para la libertad y la democracia”, en un discurso en el que destacó la lucha del pueblo venezolano contra el régimen chavista.

La movilización se dio en el marco del operativo internacional ordenado por el expresidente estadounidense Donald Trump, que derivó en la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, acusados de delitos vinculados al narcotráfico. El hecho generó celebraciones en distintas partes del mundo y, en Buenos Aires, miles de venezolanos se congregaron de manera espontánea en pleno centro porteño. Las inmediaciones del Obelisco se llenaron de banderas, cánticos y festejos durante la noche del sábado 3 de enero, sin que se registraran incidentes ni cortes de tránsito significativos.

patricia-bullrich-exigio-la-liberacion-de-nahuel-gallo-y-apunto-contra-el-regimen-de-maduro-convirtieron-a-venezuela-en-un-narcoestado Patricia Bullrich participó del acto de venezolanos en el Obelisco, donde no se aplicó el protocolo antipiquetes que ella misma impulsó.

Con un mensaje medido, Bullrich elogió a quienes “lucharon y siguen luchando por una Venezuela libre”, aunque su presencia reavivó el debate sobre la aplicación selectiva de las normas de seguridad.

Este martes, la legisladora explicó que no se desplegó el operativo policial porque, según afirmó, la protesta no ocupó la calzada sino únicamente las veredas. Así lo expresó en declaraciones al programa De Acá en Más, por Urbana Play.

“No había gente en la calle, estaban todos dentro de la plaza. Además, yo esa noche no estaba en la Ciudad y no vi la manifestación”, sostuvo Bullrich al ser consultada sobre la ausencia de efectivos.

Respecto del protocolo antipiquetes, la exministra aclaró que su implementación depende del gobierno porteño. “Estaba a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, no sé qué fue lo que pasó”, afirmó. Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad en diciembre pasado, cargo que quedó en manos de su entonces segunda, Alejandra Monteoliva.