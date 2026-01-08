Fernando Iglesias será el nuevo embajador argentino en Bélgica

Según el decreto publicado por Presidencia de la Nación, el nombramiento fue "en comisión", tras el receso del congreso, algo que se encontraba en calendario para poder asegurar el funcionamiento del servicio exterior. El gobierno asegura que “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias”.

Desde el Gobierno remarcaron que Bélgica ya había concedido el plácet de estilo requerido por la administración de Milei en noviembre del año pasado, un trámite fundamental para avanzar con la designación diplomática.

Fernando Iglesias termino sus tareas como diputado el pasado 10 de diciembre. Aliado de La Libertad Avanza, mantuvo una relación política cercana con Javier Milei, quien lo incluyó en varios viajes oficiales al exterior.

MILEI Y FERNANDO IGLESIAS

En el ámbito internacional, Iglesias se destacó como uno de los principales promotores del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, iniciativa que le generó reconocimiento en Bruselas.

Durante su gestión como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, impulsó instancias de diálogo con parlamentarios de otros países y tuvo una participación activa en encuentros vinculados a la agenda bilateral entre Argentina y Bélgica, así como en el relacionamiento con la UE.

En octubre del año pasado, en el marco de una visita a Bruselas, el entonces diputado sostuvo que “el acuerdo Mercosur–Unión Europea, junto con el crecimiento del intercambio comercial y de las inversiones belgas en la Argentina, ocupa un lugar central en la agenda”.