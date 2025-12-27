Milei garantizó el pago de la deuda y destacó la acumulación récord de reservas

“Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre un calendario que contempla obligaciones por unos 12.600 millones de dólares, de los cuales 4.200 millones vencen en enero del próximo año.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista radial, luego de que el Senado convirtiera en ley el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, dos iniciativas que el Gobierno considera centrales para consolidar la estabilidad macroeconómica y reforzar la previsibilidad fiscal. Milei remarcó que la instrumentación de la financiación y de los pagos está a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Eso lo va a resolver el ministro Caputo, que entiende como nadie el valor de pagar”, enfatizó el Presidente, al tiempo que destacó el rumbo adoptado por el Palacio de Hacienda. Días atrás, el propio Caputo había señalado que uno de los objetivos de su gestión es reducir la dependencia del financiamiento externo y la recurrencia a los mercados de Wall Street.

En ese contexto, Milei subrayó la mejora de los indicadores financieros tras las elecciones legislativas nacionales. “Pasaron las elecciones, se desplomó el ‘riesgo kuka’ y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas”, afirmó. Además, resaltó el desempeño del Banco Central en la acumulación de reservas.

Este viernes, la autoridad monetaria realizó una fuerte compra de divisas que permitió un incremento cercano a los 600 millones de dólares. De ese modo, las reservas cerraron la semana en 43.610 millones, el nivel más alto desde el inicio de la actual gestión. “Somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares”, aseguró Milei.

Por su parte, Caputo reforzó el mensaje oficial a través de sus redes sociales. “El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió en su cuenta de X, en respuesta a una consulta sobre una eventual emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026.