Así lo aseguró el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro en una conferencia de prensa junto al vicejefe de Gobierno local, Diego Santilli, en la que se detallaron los operativos de control que implementan en los accesos y dentro de la Ciudad las fuerzas de seguridad.

"Los que no tienen los permisos o no están exceptuados por el decreto, van a ser puestos a disposición de la Justicia, siendo detenidos", remarcó el funcionario, quien agregó que "necesitamos que no haya circulación de gente en la Ciudad, por eso vamos a hacer controles para hacer cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio.

El funcionario precisó que el decreto del Gobierno nacional da "a cada jurisdicción la potestad de armar los permisos a las personas indispensables, como personal de salud o de las fuerzas de seguridad" y dijo que en la Ciudad se pedirá a los sectores con trabajadores que están exceptuados del aislamiento que emitan certificados a sus empleados.

"Se solicitará el justificativo y a quienes no los tienen, se les pedirá que vuelvan a sus casas y el que no quiera acatar la orden, va a ser puesto a disposición de la Justicia porque queremos que la población entienda que vamos a ser firmes", reiteró.

Puntualmente, el operativo de patrullaje puesto en marcha con efectivos de Policía de la Ciudad y agentes de a pie en los barrios porteños controla las calles y el ingreso a la Capital Federal, pero también se comenzará a utilizar el sistema de videovigilancia, que cuenta con unas 10.000 cámaras, para evitar que haya aglomeraciones de personas.

Según puntualizó, el despliegue de control se realiza "en cabeceras de transporte de ingreso a la Ciudad, como en los acceso de puentes en la General Paz, con las cámaras y con la Policía".

"Lo mejor que podemos hacer para luchar contra este virus es quedarnos en casa, es importante que entendamos que tanto la Policía de la Ciudad como el área de Emergencias y los Bomberos están para cuidarnos y protegernos", señaló Santilli.

El vicejefe de Gobierno porteño agregó que las medidas adoptadas en materia de seguridad que "tienen quer ver con el cuidados de los ciudadanos están en total coordinación con el Gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires" y adelantó que, durante la mañana, mantendrá una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

Por otro lado, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, precisó que "hay un flujo menor" en los colectivos y subtes que funcionan en la Ciudad luego de la entrada en vigencia del decreto de aislamiento y dijo que el servicio "está disponible para los trabajadores que tienen que cuidarnos y abastecernos".