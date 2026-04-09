El gobernador de La Pampa busca suspender la Ley de Glaciares

ley-de-glaciares-20260409-2217291 (1) La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de glaciares esta madrugada, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.

El eje del reclamo es la supuesta violación del artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental.

Los demandantes sostienen que la nueva ley rompe ese estándar al permitir que cada provincia determine qué áreas glaciares cumplen funciones hídricas. “Debe existir un piso uniforme de tutela que no puede quedar sujeto a decisiones fragmentadas”, advierten.

Aunque La Pampa no tiene glaciares, argumenta que depende de cuencas interjurisdiccionales como la del río Colorado, lo que la vuelve directamente afectada.

ley-de-glaciares-2217340 Hasta esta madrugada, la ley de glaciares de 2010 protegía totalmente los glaciares y zonas cercanas por ser reservas clave de agua.

Qué cambia con la nueva ley

La normativa original, sancionada en 2010, protegía de manera integral los ambientes glaciares y periglaciares. La reforma, en cambio, habilita revisiones técnicas que podrían excluir zonas del inventario nacional y permitir allí actividades productivas.

Para los impulsores del amparo, esto abre la puerta a intervenciones “susceptibles de alterar ecosistemas” cuya recuperación podría ser imposible.

El amparo también cuestiona la forma en que se debatió la ley. Señala que las audiencias públicas fueron “meramente formales”, pese a la alta participación ciudadana, lo que podría vulnerar estándares del Acuerdo de Escazú.

Embed - Sesión especial | 8 de abril 2026

Durante el debate parlamentario, el diputado Miguel Ángel Pichetto había adelantado “las incidencias constitucionales de la Reforma a la Ley de Glaciares aprobadas ayer” y fundamentó su voto por la negativa.