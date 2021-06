"Cuanto menos gente vuele, menos riesgo corremos. Por eso tenemos que demorar lo más posible los vuelos al extranjero y cumplir las normas y los protocolos al regreso para prevenir el impacto de lo que podría ser una tercera ola", expresó el ministro de Salud porteño.

En ese contexto, aseguró que "ni bien llegue" el segundo componente de las vacunas Sputnik V serán aplicadas a quienes ya están en fecha de ser inoculados, y señaló que este fin de semana se espera la llegada de un nuevo embarque de dosis de AstraZeneca del mecanismo Covax destinado al grupo entre 55 y 59 años.

Ante la expectativa de la falta de la segunda dosis de vacunas, Quirós dijo que, no bien se reciban las vacunas, se comunicará el día que serán citadas las personas para recibir la inoculación y manifestó: "Seguramente en los primeros días de la semana vacunaremos de acuerdo a la cantidad de dosis que se reciban".

ADEMÁS:

Trotta dijo que la vuelta a clases de Larreta es irresponsable

Además, aclaró que por el momento "no hay circulación comunitaria de la cepa Delta y la africana" y recomendó que el "enfoque sanitario" de la Argentina está orientado a seguir en la "situación actual", a la vez que comentó que "las distintas variantes" de Covid "llegan a todos los países".

Por esa razón consideró importante "intensificar la aplicación del segundo componente" de vacunas para poner a los ciudadanos en resguardo.

"No es un problema actual, pero me parece que tendremos una ola por delante con las nuevas variantes o tal vez no, pero el grado de enfermedades mortales dependerá de la campaña vacunatoria", aseveró.

Quirós se expresó de este modo al brindar el informe sobre los indicadores epidemiológicos del coronavirus, tras confirmar que el nivel de contagios en la Ciudad está en un promedio diario "de 2.400 casos" y precisó que el nivel de enfermos está en la franja etaria que va de los 20 a los 60 años.

Además señaló que "cuanto menor sea el número" de contagios será un dato positivo en la evolución del Covid, pero aclaró que "entrando el inverno no es sencillo".

El ministro de Salud porteño aseguró que una forma de evitar el aumento de la curva de contagios en fomentando "el aislamiento, el control y seguir avanzando en la aplicación de vacunas", mientras que precisó que a diario se aplican unas 30 mil dosis de acuerdo a la disponibilidad según las partidas enviadas por el Gobierno Nacional.