En julio crecieron las compras en el exterior y con tarjeta

Ese monto incluye los gastos en servicios turísticos en el exterior, en las compras con tarjeta de crédito que hicieron esos argentinos, en servicios digitales y también en compras de productos online en plataformas extranjeras de comercio electrónico, como Shein, Temu y otras.

Además, julio fue el mes de las vacaciones de invierno que muchos argentinos decidieron pasar en el exterior y también el mes en el que se disparó el dólar, con un alza de 14%.

Los datos parten de un informe del Balance Cambiario publicado por el Banco Central, recientemente incorporado por la entidad.

image

El desglose de los gastos

Estas mediciones tienen un desglose de cada uno de esos rubros, sobre los productos adquiridos y sobre el lugar de origen de los mimos.

La entidad informa que “un 70%” de estos gastos derivados del consumo de bienes y servicios pagados con tarjeta son cancelados por los clientes con fondos propios en dólares

El detalle provisto por el BCRA permite saber cuánto se gastó en cada rubro del total de US$ 1.192 millones. Hubo egresos por US$ 129 millones en servicios de transporte de pasajeros y USS124 en gastos de servicios turísticos en el exterior, lo que constituye una salida neta por turismo.

El total gastado con tarjeta de crédito en dólares llegó a US$1.063 millones. De ellos, US$146 millones correspondieron a servicios digitales que se consumen aquí pero se contratan en el exterior.

Mientras que US$ 94 millones se gastaron en “bienes despachados mediante servicios postales”, lo que incluye a las plataformas de e-commerce que expandieron su oferta en los últimos meses. El resto no fue notificado.