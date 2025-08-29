Facundo Manes: "Argentina está en una crisis humanitaria"

Durante la actividad, realizada en el marco de su campaña electoral, Manes fue categórico al definir que “ mientras un abuelo tenga que elegir entre comer y comprar sus remedios, la Argentina va a seguir enferma ”.

El neurólogo y líder del nuevo movimiento Para Adelante sostuvo que el drama que atraviesan los jubilados es “la radiografía de un Estado que fracasó”. “Mientras sigamos condenando a quienes trabajaron toda su vida a vivir con miedo, la Argentina no va a sana r”, indicó.

El valor social de las personas mayores

Manes también subrayó el valor social de las personas mayores: “Los jubilados no son un número en una planilla: son la experiencia viva de este país, un capital social que tenemos que cuidar ”. En esa línea, defendió la necesidad de generar espacios de participación activa para los adultos mayores: “Ser viejo no es ser un inútil. El conocimiento y la experiencia que tienen son claves para construir el futuro ”.

Durante la reuniòn con los jubilados, de la que participaron otros candidatos de su espacio y referentes de la sociedad civil, Manes alertó sobre la dimensión social del problema: “Argentina está en una crisis humanitaria, y una de sus caras más claras es lo que están viviendo los adultos mayores ”.

En ese sentido, Manes planteó que el Estado y la sociedad deben asumir un compromiso con quienes “nos hicieron ser quienes somos”. “Cuando cuidamos a quienes nos cuidaron, estamos construyendo una sociedad más justa, más humana y más fuerte”, concluyó.