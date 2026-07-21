Ravier negó críticas a Messi y al plantel por la bandera de Malvinas

"Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores", agregó el funcionario.

En esa línea, negó críticas al capitán del equipo, Lionel Messi, quien afirmó que hay argentinos que no "llegan a fin de mes", en declaraciones efectuadas luego del partido contra Inglaterra. "Insisto con esta otra cosa de que ´yo le cuestioné a Messi´: es falso", resaltó.

"MEJORAS ECONOMICAS"

Durante la conferencia, Ravier destacó los "muy buenos datos" de inflación difundidos por el Indec tras "romper la inercia del 2%". El funcionario remarcó que IPC de junio, que se ubicó en 1,9%, y la inflación núcleo de 1,6% fueron los datos más bajos del 2026 y que esa tendencia "habla de lo exitoso que es el plan económico".

El vocero puso el foco en los resultados del programa económico del Gobierno. Además de celebrar la inflación minorista, reconoció el descenso del Índice de Precios Mayoristas, que está en 1,1%. "Algo que nos acerca a lo que dijo Javier Milei: a partir de agosto de 2026 podemos empezar con el 'cero coma algo' de inflación", dijo.

Ravier aseguró que el modelo económico de La Libertad Avanza "busca fomentar la producción y la oferta solo cuando haya un país próspero en materia productiva, para lo cual hay que fomentar los niveles de ahorro e inversión, vendrá el consumo".

"No se puede consumir lo que no está producido", dijo, y adelantó: "Vamos a estar dando muchas novedades en materia de exportaciones para dar un empuje a la demanda y eventualmente, al consumo".

"En este Gobierno tenemos en claro que el estímulo de consumo tiene un límite para poder crecer de forma sostenida", dijo, al tiempo en el que aseguró que "el crecimiento genuino para una economía como la nuestra tiene como motores a la industria y a las exportaciones".