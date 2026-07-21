Ravier negó críticas a Messi y al plantel por la bandera de Malvinas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió al cruce de la polémica generada por sus declaraciones sobre Argentina en el marco del Mundial 2026 ,y negó haber calificado a Argentina como un "país bananero".
El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó haber calificado como "país bananero" a la Argentina y dijo que el Gobierno no cuestionó a los jugadores de la Selección nacional de fútbol por la bandera de reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
"Nunca dije que Argentina es un país bananero; fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas, y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado", afirmó Ravier durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada.
"Apoyo el camino de (Javier) Milei para que Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura", enfatizó el portavoz del presidencial sobre el posteo que había realizado durante el fin de semana pasado.
En otro tramo, Ravier destacó otra vez, como la semana pasada, el trabajo del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la soberanía argentina sobre Malvinas y reconoció que : "La visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del Mundial se ha incrementado muchísimo".
"Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores", agregó el funcionario.
En esa línea, negó críticas al capitán del equipo, Lionel Messi, quien afirmó que hay argentinos que no "llegan a fin de mes", en declaraciones efectuadas luego del partido contra Inglaterra. "Insisto con esta otra cosa de que ´yo le cuestioné a Messi´: es falso", resaltó.
Durante la conferencia, Ravier destacó los "muy buenos datos" de inflación difundidos por el Indec tras "romper la inercia del 2%". El funcionario remarcó que IPC de junio, que se ubicó en 1,9%, y la inflación núcleo de 1,6% fueron los datos más bajos del 2026 y que esa tendencia "habla de lo exitoso que es el plan económico".
El vocero puso el foco en los resultados del programa económico del Gobierno. Además de celebrar la inflación minorista, reconoció el descenso del Índice de Precios Mayoristas, que está en 1,1%. "Algo que nos acerca a lo que dijo Javier Milei: a partir de agosto de 2026 podemos empezar con el 'cero coma algo' de inflación", dijo.
Ravier aseguró que el modelo económico de La Libertad Avanza "busca fomentar la producción y la oferta solo cuando haya un país próspero en materia productiva, para lo cual hay que fomentar los niveles de ahorro e inversión, vendrá el consumo".
"No se puede consumir lo que no está producido", dijo, y adelantó: "Vamos a estar dando muchas novedades en materia de exportaciones para dar un empuje a la demanda y eventualmente, al consumo".
"En este Gobierno tenemos en claro que el estímulo de consumo tiene un límite para poder crecer de forma sostenida", dijo, al tiempo en el que aseguró que "el crecimiento genuino para una economía como la nuestra tiene como motores a la industria y a las exportaciones".
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