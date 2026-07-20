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Hasta el ministro de Economía comentó la final del Mundial

Luis Caputo compartió un mensaje en las redes sociales para opinar del partido entre la Selección Argentina y España y compartió un posteo de Daniel Arcucci.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó la polémica de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina repostear y comentar un mensaje del periodista Daniel Arcucci.

“No se cuál es el debate realmente. No conozco ningún argentino que no reconozca que España nos pasó por arriba y es un excelente y merecidísimo campeón”, comenzó Luis Caputo.

“Una vez más, felicitaciones España!! Gracias Scaloni, cuerpo técnico y jugadores!!!”, cerró el Ministro su mensaje en su cuenta de la red X.

El funcionario compartió un mensaje del Daniel Arcucci, de ESPN, para dar su opinión sobre el encuentro decisivo del Mundial 2026.

ADEMÁS: El mensaje de Messi tras la derrota con España: "El dolor es muy grande"

“El querido Matías Palacios hace periodismo. El resto tribunea. El argumento del desgaste contra Inglaterra habla de una falencia argentina, que llegó al límite al Mundial. No desmerece a España que, al revés, fue creciendo cuando más se lo exigus; es un mérito”, había escrito el periodista.

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