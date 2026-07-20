Hasta el ministro de Economía comentó la final del Mundial

No se cual es el debate realmente. No conozco ningún argentino que no reconozca que España nos pasó por arriba y es un excelente y merecidísimo campeón.

Los que apoyamos a los jugadores argentinos a pesar de perder la final, no lo hacemos porque ignoremos lo anterior, sino… https://t.co/IB5NVc5pSP — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 20, 2026

El funcionario compartió un mensaje del Daniel Arcucci, de ESPN, para dar su opinión sobre el encuentro decisivo del Mundial 2026.

“El querido Matías Palacios hace periodismo. El resto tribunea. El argumento del desgaste contra Inglaterra habla de una falencia argentina, que llegó al límite al Mundial. No desmerece a España que, al revés, fue creciendo cuando más se lo exigus; es un mérito”, había escrito el periodista.