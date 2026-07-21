Javier Lanari fue designado como director del Banco Nación tras dejar la Secretaría de Prensa

El exfuncionario asumirá un lugar en el directorio de la entidad financiera luego de una designación oficializada mediante un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.
El Gobierno oficializó la incorporación de Javier Lanari al directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA). La medida quedó establecida a través del decreto 618, difundido este martes en el Boletín Oficial, y dispone que el exsecretario de Comunicación y Prensa complete el mandato que finaliza el 4 de febrero de 2028.
La resolución establece que asumirá el cargo desde el 25 de junio de 2026 y ocupará el lugar que dejó el abogado Gonzalo Pascual, a quien, en la misma normativa, se le aceptó la renuncia efectiva desde el 31 de enero.
“Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028″, indicó el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El flamante integrante del directorio había dejado la Secretaría de Comunicación y Prensa en junio, poco después de la salida de Manuel Adorni del cargo de Jefe de Gabinete que ocupaba dentro del Gobierno. De hecho, durante esa etapa, fue uno de los colaboradores más cercanos del exvocero presidencial.
Licenciado en Periodismo por la Universidad del Salvador (USAL), construyó su vínculo político tras una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Antes de incorporarse a la administración nacional, compartía con Adorni un programa radial de fin de semana en Radio Rivadavia.
Cuando el entonces vocero asumió nuevas funciones, tomó el control de la Secretaría de Comunicación, donde tuvo a su cargo la relación cotidiana con los periodistas acreditados y la coordinación de la sala de prensa de la Casa Rosada.
Su ciclo en esa dependencia concluyó en junio, días antes de que se confirmara la salida de Adorni. Tras esa renuncia, el Ejecutivo designó a Fabián Fernández como nuevo responsable del área.
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