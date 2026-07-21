Javier Lanari fue designado como director del Banco Nación tras dejar la Secretaría de Prensa

Licenciado en Periodismo por la Universidad del Salvador (USAL), construyó su vínculo político tras una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Antes de incorporarse a la administración nacional, compartía con Adorni un programa radial de fin de semana en Radio Rivadavia.

Cuando el entonces vocero asumió nuevas funciones, tomó el control de la Secretaría de Comunicación, donde tuvo a su cargo la relación cotidiana con los periodistas acreditados y la coordinación de la sala de prensa de la Casa Rosada.

Su ciclo en esa dependencia concluyó en junio, días antes de que se confirmara la salida de Adorni. Tras esa renuncia, el Ejecutivo designó a Fabián Fernández como nuevo responsable del área.