Javier Milei retoma su agenda: viaje a Brasil y discurso en la apertura de La Rural

El viernes 24, y por la noche, Milei emprenderá un viaje internacional rumbo a Brasil. El jefe de Estado participará del Congreso del Partido Liberal en el país vecino, un encuentro político de marcado tinte conservador donde también está prevista la asistencia y participación de Flávio Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha que enfrentará Lula da Silva en las próximas elecciones.

Por último, el domingo 26, el jefe de Estado tiene programado asistir a la apertura oficial de la tradicional Exposición Rural de Palermo, un evento anual clave para el vínculo del Poder Ejecutivo con los principales representantes del sector agroindustrial del país.