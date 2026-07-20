Javier Milei retoma su agenda: viaje a Brasil y discurso en la apertura de La Rural

Finalizado el Mundial 2026, el Gobierno definió sus actividades de esta semana. Más allá del encuentro del presidente con Flávio Bolsonaro en Brasil, se destacan dos anuncios de relevancia.
El Gobierno dio a conocer este lunes su agenda oficial con las principales actividades previstas para la semana. Entre los ejes destacados, se encuentran la presentación de un paquete de modificaciones impositivas, y la hoja de ruta internacional del presidente Javier Milei, que viajará a Brasil el próximo viernes y, a su regreso, asistirá a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo.
Después del Mundial 2026, el cronograma tiene como fecha de inicio el martes 21 de julio. A partir de las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa para repasar la actualidad de la gestión. Dos horas más tarde, y como sucede cada semana, se llevará a cabo una nueva reunión de la Mesa Política del oficialismo para articular la estrategia legislativa y de gestión de los próximos meses.
El miércoles será una jornada con dos anuncios de relevancia para la administración libertaria. Primero, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una conferencia en el Palacio de Hacienda para presentar de manera oficial el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. Estará acompañado por representantes de las principales cámaras del sector involucrado.
Luego, al mediodía, se concretará la firma de convenio por obras viales, un tema reclamado desde hace meses por los gobernadores. Allí se sellará el acuerdo para el traspaso de obras viales desde la órbita de la Nación hacia la provincia de Santa Fe. Del acto formal participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.
El viernes 24, y por la noche, Milei emprenderá un viaje internacional rumbo a Brasil. El jefe de Estado participará del Congreso del Partido Liberal en el país vecino, un encuentro político de marcado tinte conservador donde también está prevista la asistencia y participación de Flávio Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha que enfrentará Lula da Silva en las próximas elecciones.
Por último, el domingo 26, el jefe de Estado tiene programado asistir a la apertura oficial de la tradicional Exposición Rural de Palermo, un evento anual clave para el vínculo del Poder Ejecutivo con los principales representantes del sector agroindustrial del país.
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