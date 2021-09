Reapareció el exministro Nicolás Trotta y criticó al gobierno

El exfuncionario consideró que el oficialismo fue derrotado en la PASO porque "la sociedad tenía depositada una expectativa que no se vivió en la realidad y eso se vio reflejado en el resultado electoral" a pesar de lo cual opinó que "hay que establecer el contexto".

En otro tramo de la entrevista que le dio a LN+, Trotta objetó: "No comparto la subestimación de la sociedad. Yo creo que pensar que por lo que se haga en los próximos 50 días la sociedad va a votar de una manera distinta... Los que sí creo es que la economía es el 51% del resultado de las elecciones, en estas, en las del 2019, el otro 49% es el resto de las cosas, la salud, la educación".

Al ser consultado sobre el caso de la profesora Laura Radetich, suspendida por querere adoctrinar a sus alumnos en un colegio de La Matanza, que lo enfrentó con el presidente Alberto Fernández, dijo: "Fue pública la diferencia que yo tuve con él sobre este tema. Tampoco era una cuestión de sancionarla, pero se hizo un sumario. A mí no me parece que es el modo en una clase de ciencias sociales. No es adoctrinamiento, pero está mal lo que se hizo".

"He tenido algunas diferencias con el presidente, han sido públicas. En un momento, también las tuve con lo vinculado con la intensidad de la presencialidad en las escuelas, allá cuando estaba por impactar la segunda ola. Creo que el presidente tenía mucha preocupación de lo que iba a ser el impacto de esa segunda ola; nosotros planteábamos la posibilidad de mantener la presencialidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires", declaró.

Respecto de la no presencialidad y su reemplazo por clases virtuales, Trotta aseguró que "salvo Uruguay, en 2020 todos los países de la región tuvieron la presencialidad más o menos como la tuvo la Argentina, algunos mucho menos".

"En todo momento he planteado lo que nosotros considerábamos que era el desafío que tenía que transitar nuestro gobierno en el campo educativo. Yo tengo un agradecimiento de cara a nuestro gobierno en uno de los ejes que para nosotros era central: reconfigurar los procesos de inversión en la agenda educativa", puntualizó.