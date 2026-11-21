Volvió a caer la morosidad familiar: las razones de la baja

La entidad conducida por Santiago Bausili explicó que parte de la reducción de la cartera irregular estuvo vinculada con el traspaso de esos préstamos a partidas fuera de balance por parte de algunas entidades financieras. La evolución del indicador mostró que la escalada de la morosidad se había interrumpido en junio. Sin embargo, en julio se produjo un leve repunte y recién en agosto volvió a registrarse una tendencia descendente, que se consolidó durante septiembre.

Otro de los datos relevantes del documento fue el crecimiento de los préstamos refinanciados. Estas operaciones representaron el 3,9% del financiamiento total destinado a las familias, una proporción que prácticamente cuadruplica el promedio de la última década, ubicado en torno al 1%.

La participación de las refinanciaciones también avanzó dentro de la cartera de préstamos con problemas de pago. En este segmento, alcanzó el 24,1% del total de los créditos irregulares, frente a un promedio histórico del 16% registrado durante los últimos diez años.

Según el Banco Central, la caída de la morosidad familiar estuvo relacionaa con el crecimiento de las refinanciaciones.

Leve avance de la morosidad en las empresas

A diferencia de lo ocurrido con los hogares, el comportamiento del financiamiento a las empresas evidenció un pequeño deterioro durante septiembre. El índice de irregularidad de los créditos empresariales aumentó 0,02 puntos porcentuales en relación con agosto y finalizó el mes en el 3,82%.

La variación fue más significativa al observar los últimos 12 meses: el indicador avanzó 2,2 puntos porcentuales, desde el 1,62% registrado en septiembre de 2024.