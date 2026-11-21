En septiembre registró la segunda baja mensual consecutiva, según el Banco Central. Sin embargo, la cifra estuvo por arriba de la registrada en el mismo período de 2024. Leve avance de la morosidad en las empresas.
La irregularidad en los créditos otorgados a las familias volvió a disminuir en septiembre y se ubicó en el 12,2%, según el último informe publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se trató de la segunda baja mensual consecutiva y representó un retroceso de 0,61 puntos porcentuales frente a agosto.
La mejora estuvo acompañada por un crecimiento de las refinanciaciones. Este mecanismo permite a los deudores renegociar sus compromisos financieros, ampliar los plazos de pago y reducir el riesgo de nuevos incumplimientos.
De todos modos, el alivio registrado en los últimos meses todavía no alcanza para revertir el deterioro acumulado durante el último año. La morosidad familiar aumentó 4,9 puntos porcentuales respecto de septiembre de 2024.
De acuerdo con el informe de la autoridad monetaria, el saldo real de los préstamos en situación irregular disminuyó un 4,03% durante septiembre. En paralelo, se incrementó el volumen total de crédito destinado a los hogares.
La entidad conducida por Santiago Bausili explicó que parte de la reducción de la cartera irregular estuvo vinculada con el traspaso de esos préstamos a partidas fuera de balance por parte de algunas entidades financieras. La evolución del indicador mostró que la escalada de la morosidad se había interrumpido en junio. Sin embargo, en julio se produjo un leve repunte y recién en agosto volvió a registrarse una tendencia descendente, que se consolidó durante septiembre.
Otro de los datos relevantes del documento fue el crecimiento de los préstamos refinanciados. Estas operaciones representaron el 3,9% del financiamiento total destinado a las familias, una proporción que prácticamente cuadruplica el promedio de la última década, ubicado en torno al 1%.
La participación de las refinanciaciones también avanzó dentro de la cartera de préstamos con problemas de pago. En este segmento, alcanzó el 24,1% del total de los créditos irregulares, frente a un promedio histórico del 16% registrado durante los últimos diez años.
A diferencia de lo ocurrido con los hogares, el comportamiento del financiamiento a las empresas evidenció un pequeño deterioro durante septiembre. El índice de irregularidad de los créditos empresariales aumentó 0,02 puntos porcentuales en relación con agosto y finalizó el mes en el 3,82%.
La variación fue más significativa al observar los últimos 12 meses: el indicador avanzó 2,2 puntos porcentuales, desde el 1,62% registrado en septiembre de 2024.