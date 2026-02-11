Reforma laboral: Incidentes entre manifestantes y la policía, con al menos 12 detenidos

Un grupo de manifestantes agredió con botellas, piedras y bombas Molotov la policía que rodeaba el edificio donde el Senado debate la Reforma a la Ley Laboral.
Mientras en la Cámara Alta los senadores debatían el proyecto de ley de Reforma Laboral, en los alrededores del Congreso grupos reducidos de manifestantes arrojaron botellas, piedras y hasta bombas Molotov contra la policía que rodeaba el edificio .
La concentración de las centrales obreras, CTA y CGT estaba prevista para las 17.00, sin embargo, a las 15.30 grupos de izquierda comenzaron a arrojar todo tipo de proyectiles contra el cordón policial que rodeaba el Parlamento, lo que generó corridas a lo largo de toda Avenida de Mayo.
De inmediato, la Policía de la Ciudad comenzó a repeler el ataque con carros hidrante y gases lacrimógenos, lo que generó corridas a lo largo de la Avenida de Mayo. De manera paralela, los integrantes de las columnas de la CGT y la CTA, se abstuvieron de ingresar a la plaza y se mantuvieron en las calles aledañas.
Según fuentes de la Fiscalia porteña, hasta las 19.00 había al menos 12 personas detenidas y otros 40 "demorados" por las fuerzas policiales, que también recibieron la ayuda de la Gendarmería y la Prefectura.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva señaló a través de su cuenta en la red social X, que "los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados".
Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que "iPor más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda" y posteó una imagen del canal Todo Noticias, en la que una manifestante estaría armando una bomba incendiaria.
