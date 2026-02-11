Reforma laboral: Incidentes entre manifestantes y la policía, con al menos 12 detenidos

La concentración de las centrales obreras, CTA y CGT estaba prevista para las 17.00, sin embargo, a las 15.30 grupos de izquierda comenzaron a arrojar todo tipo de proyectiles contra el cordón policial que rodeaba el Parlamento, lo que generó corridas a lo largo de toda Avenida de Mayo.

De inmediato, la Policía de la Ciudad comenzó a repeler el ataque con carros hidrante y gases lacrimógenos, lo que generó corridas a lo largo de la Avenida de Mayo. De manera paralela, los integrantes de las columnas de la CGT y la CTA, se abstuvieron de ingresar a la plaza y se mantuvieron en las calles aledañas.

Según fuentes de la Fiscalia porteña, hasta las 19.00 había al menos 12 personas detenidas y otros 40 "demorados" por las fuerzas policiales, que también recibieron la ayuda de la Gendarmería y la Prefectura.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva señaló a través de su cuenta en la red social X, que "los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados".

Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones.



— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 11, 2026

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que "iPor más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda" y posteó una imagen del canal Todo Noticias, en la que una manifestante estaría armando una bomba incendiaria.