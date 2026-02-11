Jorge Macri: los que lanzaron molotovs "tienen que ir presos"

“El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito. No alcanza con multas, tienen que ir presos”, escribió en su cuenta de X.

En las imágenes que captaron las señales de noticias se pudo ver a un reducido grupo de personas violentas rompiendo las veredas con martillos para lanzarles los pedazos de baldosas a los uniformados.

También hubo un grupo de personas que armó bombas Molotov y luego se las lanzaron a los policías.

Violencia en los alrededores del Congreso

Mientras en la Cámara Alta los senadores debatían el proyecto de ley de Reforma Laboral, en los alrededores del Congreso grupos reducidos de manifestantes arrojaron botellas, piedras y hasta bombas Molotov contra la policía que rodeaba el edificio .

La concentración de las centrales obreras, CTA y CGT estaba prevista para las 17.00, sin embargo, a las 15.30 grupos de izquierda comenzaron a arrojar todo tipo de proyectiles contra el cordón policial que rodeaba el Parlamento, lo que generó corridas a lo largo de toda Avenida de Mayo.

De inmediato, la Policía de la Ciudad comenzó a repeler el ataque con carros hidrante y gases lacrimógenos, lo que generó corridas a lo largo de la Avenida de Mayo. De manera paralela, los integrantes de las columnas de la CGT y la CTA, se abstuvieron de ingresar a la plaza y se mantuvieron en las calles aledañas.