Renunció Alejandro Vilches, secretario Nacional de Discapacidad, en medio de la disputa por fondos

Por ese carácter transversal, las políticas destinadas al sector requieren la intervención y coordinación de distintos organismos del Estado. Las discusiones presupuestarias, legislativas, educativas, de transporte y protección social involucran áreas con competencias específicas.

El organismo rector de las políticas de discapacidad no surgió originalmente dentro del Ministerio de Salud y mantiene vínculos de trabajo con distintos actores estatales y sociales. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría conservó esa dinámica de articulación interministerial.

Vilches había asumido al frente del organismo luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios en los que presuntamente exponía maniobras irregulares vinculadas con la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.

Médico egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cuenta con formación especializada en administración de sistemas de salud públicos y privados. Su trayectoria incluye tareas de gestión, auditoría y control de prestaciones en organismos estatales y obras sociales.

Entre sus antecedentes figuran su paso como asesor de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, subgerente de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), y responsable de áreas de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina. También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de comisiones de salud en la Legislatura porteña y en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el ámbito de las obras sociales ocupó cargos de dirección médica en entidades de los trabajadores ceramistas, de industrias químicas y petroquímicas de Zárate-Campana, de la industria de la carne y de la industria del cuero. También fue asesor médico y responsable de la gerencia de prestaciones médicas durante la intervención federal de la obra social del personal de las comunicaciones.

Vilches además desarrolló actividades académicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde dictó cursos superiores de auditoría médica, fue profesor de la maestría en Gestión de Salud y docente regular de la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad. En los últimos meses también había adquirido exposición pública por su participación en el examen unificado de ingreso a residencias médicas, cuya nueva evaluación alcanzó a más de 200 postulantes luego de detectarse un incremento estadísticamente inusual de calificaciones elevadas.