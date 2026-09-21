Presencia y Acción acompaña la candidatura de Alberto Biglieri al Consejo de la Magistratura

La elección del 20 de octubre

En esos comicios, los abogados con matrícula federal activa elegirán a sus cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030.

Los elegidos reemplazarán a los actuales representantes de la abogacía Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Estos dos últimos asumieron en 2024 para completar las vacantes de Héctor Recalde -fallecido- y Miguel Piedecasas, quien renunció.

Alberto Biglieri, primer candidato titular de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía para representar a la profesión en el Consejo de la Magistratura

La lista que preside Alberto Biglieri

Unidad en Defensa de la Abogacía es una lista que se define como colegialista en defensa de los intereses de las y los abogados. Está encabezada por Alberto Biglieri como primer candidato titular. Se trata de un abogado administrativista de amplia trayectoria. Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y se desempeñó tanto en ámbitos académicos y judiciales, como de representación profesional.

La segunda candidata titular es Claudia Sarmiento, de San Juan, actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial.

Los otros dos candidatos titulares son Nazario Eduardo Bittar -actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba- y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

Como suplentes se presentan Carlos Mas Vélez -fue Vice Presidente del CPACF durante la gestión Gil Lavedra-y ex secretario general de la UBA. -, Ana Silvia Ruiz O’Neill -vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville-, Guillermo Martín Lipera -expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires- y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.