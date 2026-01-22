Renunció el secretario de Transporte y el Gobierno ya definió a su reemplazante

La salida de Pierrini se da en un clima de tensión con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público, luego de que el miércoles se postergara la reunión prevista para abordar los reclamos salariales del sector. El gremio advirtió que, si este jueves no se alcanza un acuerdo, podría convocar a una medida de fuerza que afectaría a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Pierrini había asumido al frente de la Secretaría de Transporte a principios de mayo, en reemplazo de Franco Mogetta, quien fue desplazado por decisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Cabe recordar que, hasta diciembre de 2025, se contabilizaban más de 200 renuncias de funcionarios nacionales en poco más de dos años de gestión.

Además Oficializaron la intervención del Puerto de Ushuaia por desvío de fondos y graves fallas operativas

Quien es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Transporte

Fernando Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

A lo largo de su carrera se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).