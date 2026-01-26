Renunció el titular del RENAPER y el Gobierno informó la salida de otros tres funcionarios

renaper Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux será el nuevo titular del RENAPER desde el 1° de febrero.

La principal salida es la de Pablo Luis Santos de la Dirección Nacional del Registro de las Personas (RENAPER), que dejará su cargo a partir del 1° de febrero y en su lugar se ubicará Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Otra de las salidas oficializadas en el Boletín es la de Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UFI), que será reemplazado por Ernesto Gaspari. Desde el entorno oficial, a este último lo señalan como alguien cercano al secretario de la SIDE, Cristian Auguadra.

Sin embargo, tras su salida de la UFI, Starc seguirá ocupando un puesto en la gestión pública y será integrante del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Desde el Gobierno aclararon que su salida de la UFI es una "decisión personal" y negaron un mal vínculo político.

Por último, la reestructuración de puestos alcanzó al Servicio de Transporte y ENARGAS. En cuanto al primero, se aceptó la renuncia de Luis Pierrini y en su lugar se designó a Fernando Herrmann. En tanto al restante, se oficializó la salida del interventor Carlos Alberto María Casares, que será reemplazado por Marcelo Alejandro Nachón.