El dólar subió $5 y cerró en $1.460

Por su parte, en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.438 para la venta, $5 por encima de la última jornada.

El denominado dólar blue o paralelo subió $5 con respecto al cierre del viernes y se ofreció a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

image

El dólar CCL operó a $1.512,70 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5.2%. El dólar MEP se ubicó a $1.469,87 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin operó a $1.514,50, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los US$ 87.618, según Binance.

El Riesgo País a punto de perforar los 500 puntos

El Riesgo País estuvo a punto de perforar los 500 puntos y finalmente llegó 517 puntos, según la medición de la JP Morgan, en un contexto de suba de los títulos públicos,

El S&P Merval subió 0,7% a 3.116.377,510 puntos. Las acciones líderes que más subieron son Transener, que avanzó 2,7%, seguida por Cresud, con una ganancia de 1,4%, y Transportadora de Gas del Norte, que mejoró 0,8%, en un contexto de tono mayormente firme entre los papeles energéticos.

En cuanto a los ADRs que más subieron son Grupo Supervielle, que ganó 2,4%, y Edenor, que también subió 2,4%, liderando las mejoras entre los papeles locales que cotizan en Nueva York.