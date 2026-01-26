El Banco Central volvió a comprar dólares y ya acumuló más de U$S1.000 millones en lo que va de enero

Durante este lunes, la entidad monetaria adquirió U$S39 millones, lo que llevó el saldo acumulado en enero a superar los 1.000 millones de dólares. De esta forma, el Banco Central sumó U$S1.017 millones en el lapso de 16 días hábiles.

Las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, ascendieron hasta U$S45.740 millones, con un incremento diario de U$S179 millones, alcanzando un nivel no visto desde mediados de septiembre de 2021.

En este contexto, las proyecciones del Banco Central señalan que en 2026 las adquisiciones de moneda extranjera podrían ubicarse entre U$S 10.000 millones y U$S17.000 millones, dependiendo de la evolución de la remonetización de la economía.

Flexibilizan el cepo cambiario para empresas

En ese contexto, el BCRA flexibilizó días atrás la precancelación de deudas locales en moneda extranjera para empresas. Ahora, las compañías podrán acceder al mercado de cambios para precancelar obligaciones negociables (ONs) o préstamos en moneda extranjera.

La medida se dispuso a través de la Comunicación “A” 8390, que estableció que las compañías podrán acceder al mercado oficial de cambios para disponer de dólares para cancelar deuda, siempre y cuando consigan préstamos con una vida promedio más larga al cancelado o emitan una nueva ON. La normativa incluye el pago adelantado de cuotas de capital.

Ahora, el mercado espera que el BCRA y la CNV vayan a eliminar el parking que aún rige para más empresas cuando desean comprar dólar MEP o Contado Con Liquidación (CCL).