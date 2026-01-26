El Gobierno sumó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El exvocero publicó en sus redes sociales una foto en la reunión con todo el equipo de trabajo conformado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interio, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Adorni posteó: “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”.

Reunidos en Casa Rosada desde temprano.



La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.



— Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026

Esta Ley busca la baja de la edad de imputabilidad de quienes cometen delitos. En la Argentina, la edad de imputabilidad penal es de 16 años y la gestión libertaria apunta a bajarla a 14.

La reunión de esta mañana duró casi dos horas, con el objetivo de “analizar la modernización laboral y definir la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias”. Además, dieron a connocer que “se resolvió la ampliación del temario” del período legislativo.

“Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”, publicó la senadora Bullrich en sus redes tras conocerse la inclusión del tema en extraordinarias.