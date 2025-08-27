Revelan un chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem en plena sesión

Las capturas de la conversación exponen no solo una burla hacia la periodista, sino que también apuntan directamente al asesor presidencial Santiago Caputo como responsable de las internas en el bloque libertario.

image

El chat que expone la interna libertaria

Mientras la diputada Marcela Pagano intentaba dar su discurso, Lilia Lemoine chateaba con el presidente de la Cámara, quien en lugar de moderar el debate, participaba de la conversación.

• La burla a Pagano: Ante una queja de Lemoine, Menem le respondió sobre Pagano: "se pone nerviosa".

• La risa de Francos: Lemoine, desde su banca, le comentaba a Menem lo que veía en el recinto: "yo lo miraba a Francos y se jijeaba" (sic).

• La acusación a Caputo: El final del chat revelado es el más explosivo y apunta a la interna oficialista. Lemoine escribió: "Además, es culpa de Santi Caputo. si mi celular tiene el sticker de...", dejando la frase incompleta pero la acusación clara.

Embed JJAJAJ la agarraron a Lilia Lemoine chateando con Martín Menem en plena sesión de Diputados. No hay uno que no sea un idiota. pic.twitter.com/NCEz5efsDT — Marian Herrera (@marianherrrera) August 27, 2025

Francos defiende a Martín Menem

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó un fuerte respaldo al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem, y dijo que está “orgullo” de la tarea que está realizando, en medio de las fuertes críticas al titular del cuerpo legislativo.

Francos respondió así las críticas a Menem formuladas por el diputado disidente libertario Carlos D'Alessandro, quien lanzó fuertes cuestionamientos al presidente de la Cámara de Diputados.

Francos señalo que luego de discusiones internas al ganar las elecciones “elegimos a al diputado Martín Menem para presidirla y estamos muy orgullosos del trabajo que viene haciendo hasta el presente”.