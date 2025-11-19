La Libertad Avanza sumó a otros tres diputados y está cerca de la primera minoría

Los diputados que se sumaron a las filas libertarios son Luis Picat, José Tournier, y Mariano Campero que habían conformado la bancada de Liga del Interior, cuando se fueron del bloque de la UCR, y tenían un interbloque con LLA.

En busca de otros dos legisladores

Voceros parlamentarios de la LLA señalaron que el oficialismo busca también sumar a otros dos legisladores, una ex PRO Verónica Razzini, y el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni.

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida a través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló que "seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia".

Bienvenidos @LuisPicat, @mariano_campero y @FedeTournier0 al bloque de La Libertad Avanza.



Junto a @MenemMartin seguimos sumando leones para aprobar las leyes que @JMilei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia. pic.twitter.com/z4t5HTfz7i — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 19, 2025

Disputa por la primera minoría

El peronismo tendrá 96 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación, ya que corren versiones de que el gobernador de Catamarca Raúl Jalil puede armar un bloque propio con sus 4 diputados.

Tampoco está claro que postura que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que tiene siete legisladores que responden al mandatario de esa provincia.

Los libertarios aprovecharon la contundente victoria electoral de octubre para seguir sumando al bloque PRO a todos los diputados que se referencian políticamente en Patricia Bullrich.

Los primeros fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que tienen mandato hasta 2027, además de los ingresantes María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Algunos días después se anunció el pase de Belén Avico.