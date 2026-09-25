Revocaron el sobreseimiento del adolescente de 14 años y apartaron a la jueza del caso

En su voto, Mahiques sostuvo: “El control judicial, sin embargo, no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal”.

La Cámara también analizó las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Según el fallo, la Convención sobre los Derechos del Niño exige que exista una edad mínima de responsabilidad penal, pero no establece expresamente cuál debe ser. El tribunal recordó además que la Observación General N° 24 reconoce los 14 años como un estándar mínimo general aceptable.

La causa continuará con otro juez

El tribunal consideró que las recomendaciones internacionales funcionan como pautas interpretativas, pero que no constituyen por sí mismas una prohibición jurídica para modificar la legislación nacional.

También señaló que las circunstancias particulares del adolescente, como su situación de vulnerabilidad social, la ausencia de lesiones a la víctima y el hecho de que el robo hubiera quedado en grado de tentativa, pueden ser evaluadas al determinar su responsabilidad o una eventual medida, pero no permiten declarar inconstitucional la edad fijada por el Congreso.

La Cámara dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen y sea enviado a la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas para designar a un nuevo magistrado.

La investigación se inició el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes fue detenido tras un intento de robo contra un hombre de 47 años en Palermo. M.I.A., de 14 años, quedó alcanzado por el nuevo régimen, que había entrado en vigencia cinco días antes.