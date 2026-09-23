El Gobierno porteño pidió investigar a una jueza por un fallo sobre un menor de 14 años

El caso llegó al Consejo de la Magistratura luego de la decisión de la jueza sobre la aplicación de la nueva normativa.

De Marinis declaró inconstitucional para ese caso el artículo 1° de la Ley 27.801, que redujo la edad mínima de responsabilidad penal juvenil. A partir de esa decisión, consideró al adolescente no punible y dispuso su sobreseimiento.

Según la denuncia de Tapia, la jueza no habría analizado de manera integral las distintas herramientas previstas por la nueva legislación. La Ley 27.801 contempla principios de especialidad, proporcionalidad, mínima intervención e interpretación favorable a los menores, además de alternativas a la privación de la libertad.

Uno de los principales cuestionamientos de Tapia está relacionado con que la decisión judicial habría vinculado la aplicación del régimen con las características del delito y las circunstancias personales del adolescente.

El ministro planteó que una condición objetiva establecida por el Congreso, como la edad, no debería aplicarse de manera diferente entre adolescentes de la misma edad según el delito imputado o sus circunstancias familiares y socioeconómicas. También señaló que esto podría afectar la previsibilidad y la igualdad en la aplicación de la ley.

Otro punto cuestionado fue la interpretación de los antecedentes parlamentarios utilizados por la jueza y el análisis del principio de no regresividad.

La denuncia también cuestionó que, después de declarar inaplicable el artículo 1° de la nueva Ley 27.801, la jueza haya utilizado el artículo 1° de la Ley 22.278, que había sido derogado, para considerar al adolescente no punible y disponer su sobreseimiento.

Para Tapia, esa aplicación requería una fundamentación específica que, según su denuncia, no estaría presente en la sentencia.

La presentación concluye que los distintos elementos señalados podrían constituir una “desviación funcional coherente”. Por eso, el ministro pidió que se requiera el expediente, las presentaciones de las partes, la grabación de la audiencia y los recursos interpuestos, además de analizar si existen antecedentes de decisiones similares de la magistrada.