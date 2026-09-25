Consejo de la Magistratura: Unidad en Defensa de la Abogacía lanzó la campaña para las elecciones del 20-10

"Abogados defendiendo abogados"

Luego, hizo uso de la palabra Alberto Biglieri, quien encabeza la lista 3. “Queremos que en el Consejo haya abogados que defiendan a los abogados, que conozcan lo que significa ejercer todos los días y las distintas realidades de cada jurisdicción”, indicó. “Vamos a elegir quiénes van a representarnos en un lugar donde se toman decisiones que impactan en la Justicia y en nuestra profesión, y queremos asumir esa responsabilidad con una voz fuerte y preparada”, concluyó.

Alberto Biglieri frente al auditorio de la Universidad Nacional de La Plata, donde se lanzó la propuesta de la Lista Unidad en Defensa de la Abogacía para las elecciones del Consejo de la Magistratura

La lista se completa con Claudia Sarmiento, de San Juan; Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; y Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza. Mientras que sus suplentes son los porteños, Carlos Más Vélez y Guillermo Lipera; Ana Ruiz O’Neill, de Bell Ville, Córdoba; y Carolina Grillo, de Corrientes.

Durante todo el encuentro se destacó el carácter federal de la propuesta, que, si bien se inspira en el esquema de alianzas que dio forma a la nueva etapa del Colegio Público porteño, incorporó una nómina integrada por mujeres y hombres de distintos puntos del país.