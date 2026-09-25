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Consejo de la Magistratura: Unidad en Defensa de la Abogacía lanzó la campaña para las elecciones del 20-10

Los candidatos presentaron los siete ejes de campaña de la Lista 3, con vistas a las elecciones del 20 de octubre -que cuenta con el aval de Ricardo Gil Lavedra y que encabeza Alberto Biglieri- y firmaron el compromiso que asumirán ante la abogacía.

Ante más de quinientos abogados y estudiantes avanzados de la carrera, reunidos en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, se presentaron este jueves los candidatos de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía -que encabeza Alberto Biglieri- para las próximas elecciones de representantes de la profesión ante el Consejo de la Magistratura.

El compromiso firmado se concentra en siete ejes: mérito, idoneidad e igualdad para la selección de magistrados; independencia judicial y responsabilidad de los jueces; defensa del ejercicio profesional y mejora del servicio de Justicia; rendición de cuentas; evaluación del desempeño de los tribunales; modernización y uso responsable de nuevas tecnologías; y una formación judicial de excelencia, plural y federal.

Ricardo Gil Lavedra (Lanzamiento de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía - Elecciones Consejo de la Magistratura 2026)

Ricardo Gil Lavedra (Lanzamiento de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía - Elecciones Consejo de la Magistratura 2026)

Reglas claras, transparencia, mérito e idoneidad

Abrió el encuentro el excamariata Ricardo Gil Lavedra -que juzgó a los comandantes de la última dictadura-, quien señaló que “la representación de los abogados en el Consejo tiene que ejercerse con independencia de intereses partidarios y poniendo en el centro las necesidades de la profesión”. “Necesitamos reglas claras, transparencia y una selección basada en el mérito y la idoneidad”, subrayó el jurista al referirse a las recientes juras en la justicia nacional.

Por su parte, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, reclamó que la experiencia de la abogacía en los tribunales tenga peso en las decisiones del Consejo”.

ADEMÁS: Presencia y Acción acompaña la candidatura de Alberto Biglieri al Consejo de la Magistratura

"Abogados defendiendo abogados"

Luego, hizo uso de la palabra Alberto Biglieri, quien encabeza la lista 3. “Queremos que en el Consejo haya abogados que defiendan a los abogados, que conozcan lo que significa ejercer todos los días y las distintas realidades de cada jurisdicción”, indicó. “Vamos a elegir quiénes van a representarnos en un lugar donde se toman decisiones que impactan en la Justicia y en nuestra profesión, y queremos asumir esa responsabilidad con una voz fuerte y preparada, concluyó.

Alberto Biglieri frente al auditorio de la Universidad Nacional de La Plata, donde se lanzó la propuesta de la Lista Unidad en Defensa de la Abogacía para las elecciones del Consejo de la Magistratura

Alberto Biglieri frente al auditorio de la Universidad Nacional de La Plata, donde se lanzó la propuesta de la Lista Unidad en Defensa de la Abogacía para las elecciones del Consejo de la Magistratura

La lista se completa con Claudia Sarmiento, de San Juan; Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; y Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza. Mientras que sus suplentes son los porteños, Carlos Más Vélez y Guillermo Lipera; Ana Ruiz O’Neill, de Bell Ville, Córdoba; y Carolina Grillo, de Corrientes.

Durante todo el encuentro se destacó el carácter federal de la propuesta, que, si bien se inspira en el esquema de alianzas que dio forma a la nueva etapa del Colegio Público porteño, incorporó una nómina integrada por mujeres y hombres de distintos puntos del país.

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