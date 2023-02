Rodríguez Larreta dio su primer mensaje como precandidato a presidente

"Un faro es la señal para saber adónde vamos. O adonde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro cero de la Ruta 40. Que es la ruta que une toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite, no queremos más seguir viviendo con el agua al cuello, siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros", comenzó Rodríguez Larreta en el discurso.

Y continuó: "Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella, los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor".

9_A1cNJusZnZ1Bp1.mp4

"Ahora la pregunta del millón es ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan? Yo sí, yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullos desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado. A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente, sería un honor por supuesto. Pero, no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos. Lo mío es laburar, laburar y laburar, y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo porque si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada. No se trata ser presidente, yo quiero ser buen presidente y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita", finalizó el jefe de Gobierno.

Ayer, Rodríguez Larreta había anticipado este discurso con un posteo de una foto en el kilómetro 0 de la Ruta 40, en la localidad de Cabo Vírgenes, bajo la consigna #Hora2023.

"La imagen sintetiza la propuesta de Rodríguez Larreta de un camino que sume a todos los argentinos, un camino sin divisiones, de unión y diálogo en un país federal e integrado", informaron desde el equipo de campaña.

Por la tarde, Rodríguez Larreta recorrerá el partido bonaerense de Tres de Febrero junto al intendente local, Diego Valenzuela, y ambos dialogarán con los vecinos, para después brindar una conferencia de prensa.