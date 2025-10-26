Rogelio Frigerio: "Este triunfo nos compromete a seguir transformando Entre Ríos"

“Este nuevo respaldo de los entrerrianos es una muestra de confianza que nos compromete aún más a seguir trabajando con seriedad y sin descanso en las transformaciones que prometimos cuando llegamos al gobierno”, expresó el mandatario.

Transparencia y trabajo

Frigerio sostuvo que “Entre Ríos eligió seguir por el camino del orden, la transparencia y el trabajo ”, y subrayó que “los entrerrianos saben que todavía queda mucho por hacer, pero también saben que estamos cumpliendo”.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener el rumbo de las reformas en marcha: “Venimos de muchos años de desorden, de una provincia frenada. Hoy Entre Ríos tiene las cuentas en orden, reactivó la obra pública, impulsa la educación y defiende los intereses de los entrerrianos con seriedad y compromiso”.

“Es importante que la oposición deje de poner palos en la rueda y se ponga a trabajar en los temas que verdaderamente le cambian la vida a la gente”, añadió Frigerio, en referencia a las trabas legislativas que han demorado proyectos clave.

El gobernador reiteró que su gestión seguirá enfocada en “las prioridades que impactan en la vida cotidiana de los entrerrianos: la alfabetización temprana, la modernización del Estado, la infraestructura que genera empleo y la consolidación de un clima de diálogo y responsabilidad política. Los vecinos no quieren más peleas ni excusas, quieren resultados”, concluyó.