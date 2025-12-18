La DGI amplió la denuncia contra la AFA

El escrito fue presentado por Matías Alejo Gentile Brezigar en representación de la DGI y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la entidad que preside Chiqui Tapia.

Mientras que fue remitido al Juzgado Penal Económico N° 5, Secretaría N° 10, y en la causa por supuestas maniobras que habrían violado la Ley 27.430, la normativa que reformó el régimen tributario argentino.

La presentación formaliza la ampliación de la denuncia contra la AFA y al menos otro involucrado, en el marco de una investigación por el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la entidad.

Mientras que ARCA actúa como denunciante, en línea con su función de fiscalizar y controlar el ingreso de tributos y el cumplimiento de la normativa aduanera y fiscal.

De esta manera, el nuevo escrito fue incorporado al expediente CPE 1182/2025 que se abrió el viernes pasado con la presentación que hizo la entidad, donde sostuvieron que la AFA perjudicó al estado por un monto equivalente a $7.593.903.512,23.

En la causa, la AFA está sospechada de no cumplir con la Ley 27.430, sancionada en 2017, que introdujo modificaciones sustanciales en el sistema tributario argentino, incluyendo nuevas obligaciones para entidades deportivas y asociaciones civiles respecto de la declaración y pago de impuestos.

La denuncia indica que se investigue al organismo “en razón de haber retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social y no haberlos depositado luego de operado el plazo de treinta (30) días corridos del vencimiento legal, respecto de los períodos 03/2024 a 05/2024 y 07/2024 a 07/2025 -tributario- y 03/2024 a 09/2024 -previsional-, por un monto total de $ 11.759.643.331,62 (ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 62/100)“.