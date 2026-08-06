Javier Milei inicia una gira por Ecuador y Colombia con reuniones bilaterales y acuerdos

El viernes, Milei mantendrá primero una audiencia con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, y posteriormente se reunirá con el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, antes de asistir a la ceremonia oficial de juramentación y toma de posesión.

Finalizada la agenda institucional en Colombia, el vuelo presidencial emprenderá el regreso a la Argentina durante la madrugada del sábado, con llegada prevista a Buenos Aires tras completar una gira centrada en el fortalecimiento de los vínculos políticos y comerciales con ambos países.