Javier Milei inicia una gira por Ecuador y Colombia con reuniones bilaterales y acuerdos

El Presidente se reunirá con Daniel Noboa en Quito, firmará acuerdos con Ecuador y luego viajará a Cali para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella.
La agenda internacional del presidente Javier Milei comenzó este jueves con su llegada a Quito, donde mantendrá una reunión con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, firmará acuerdos bilaterales y participará de actividades oficiales antes de continuar viaje hacia Colombia, donde asistirá a la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.
El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La primera actividad oficial será una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, seguida por el encuentro bilateral con Noboa en el Palacio de Carondelet.
Tras la reunión entre ambos presidentes, está prevista la firma de una serie de acuerdos entre la Argentina y Ecuador, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral en distintas áreas. Luego, Milei encabezará una reunión de trabajo con representantes de las cámaras automotrices de ambos países, mientras que Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel.
Por la noche, la delegación argentina partirá rumbo a Santiago de Cali, donde continuará la segunda etapa de la gira presidencial.
El viernes, Milei mantendrá primero una audiencia con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, y posteriormente se reunirá con el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, antes de asistir a la ceremonia oficial de juramentación y toma de posesión.
Finalizada la agenda institucional en Colombia, el vuelo presidencial emprenderá el regreso a la Argentina durante la madrugada del sábado, con llegada prevista a Buenos Aires tras completar una gira centrada en el fortalecimiento de los vínculos políticos y comerciales con ambos países.
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