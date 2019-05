En tercer lugar, con el 19,69 de los votos, quedó José Manuel Corral, de Cambiemos, que mantiene así la mala performance que el oficialismo viene sufriendo a lo largo de este año en las siete elecciones de las que ha participado sumando la interna en La Pampa, las PASO en Chubut, Entre Ríos y San Juan, y las elecciones a gobernador de Río Negro y Neuquén.

De esta manera, quedó configurado un camino reñido con miras a las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 16 de junio suceder al actual gobernador, Miguel Lifschitz ya que, sumando los votos de los dos candidatos del peronismo, alcanzan el 42,70 por ciento de los votos, 10 puntos más que el oficialismo.

Al tomar la palabra en el búnker socialista luego de conocerse los resultados parciales con una tendencia ya marcada, Bonfatti se mostró muy confiado en "volver a ganar" en junio y así revalidar la gobernación en manos del FPCyS.

Al tomar la palabra en el búnker socialista luego de conocerse los resultados parciales con una tendencia ya marcada, Bonfatti se mostró muy confiado en "volver a ganar" en junio y así revalidar la gobernación en manos del FPCyS. "Ahora empieza un nuevo tiempo: las elecciones finales. Estamos convencidos que el 16 de junio volveremos a ganar porque los santafesinos van a volver a poner la confianza en el Frente Progresista para que siga gobernando Santa Fe", dijo rebosante de optimismo.

Más cauto, Perotti celebró su performance electoral, pero evitó el triunfalismo y destacó que las primarias no dejan "ganadores ni perdedores". "Nunca hablamos de triunfo. Siempre me escucharon decir durante la campaña que estas PASO no iban a dar ni ganadores ni perdedores. Estas PASO iban a ordenar nuestras listas", señaló desde el búnker peronista, con la mirada puesta en no perder a los votantes que en las PASO se inclinaron por Bielsa.

Pese a obtener un desempeño electoral por debajo de las expectativas, que lo colocan casi fuera de la pelea principal, Corral no perdió las esperanzas y al subirse al escenario en el búnker de Cambiemos dijo que "hoy acá está naciendo algo nuevo, una historia que va a hacer futuro".

"Lo de estas elecciones fue nada más que un peldaño de la escalera que va a llevar a Cambiemos a gobernar", aseguró el intendente radical de la ciudad de Santa Fe, que de todas maneras hizo una elección muy pobre, teniendo en cuenta que, en 2015, el cómico Miguel Del Sel perdió la silla de la gobernación por sólo 1776 votos, menos del 0,1 por ciento por ciento del total, en favor de Miguel Lifschitz.

A las candidaturas de Bonfatti, Perotti y Corral se sumará también la de Octavio Crivaro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que obtenía el 1,79 por ciento, en tanto que el resto de las ofertas electorales no lograba superar el umbral mínimo de 1,5% requerido para poder clasificar a las elecciones generales.



No hay proyecto electoral que resista tal grado de volatilidad

El socialista Bonfatti, otro de los ocho precandidatos a gobernador santafesino, tampoco va a internas por lo que utiliza las PASO como encuesta real de cara a los comicios generales, en los que espera suceder a Lifschitz.

Mientras busca tejer un acuerdo nacional con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para construir una “alternativa” al kirchnerismo y el macrismo, el gobernador decidió jugar en la compulsa local al encabezar la lista de diputados provinciales del Frente Progresista.

De acuerdo al padrón santafesino, hay 2.432.664 personas en condiciones de votar en las PASO de mañana, de las cuales la mayoría (1.260.549) son mujeres.

Las dos ciudades más pobladas de la provincia, Rosario y Santa, representan con 726.746 y 287.637 votantes casi el 40 por ciento del padrón.

Desde que se implementaron las PASO, en 2007, el promedio de participación ciudadana es de alrededor del 65 por ciento, guarismo que crece hasta orillar el 80 en las generales.