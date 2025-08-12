Axel Kicillof, a Javier Milei: "Nosotros mejoramos la escuela pública"

“En este momento que vuelve a estar en discusión qué modelo de educación queremos, nosotros destinamos nuestros recursos a mejorar la escuela pública, mientras el Gobierno nacional destina $29 billones para el pago de intereses”, comparó el gobernador durante un acto en Morón junto al intendente local, Lucas Ghi.

En esa línea, Kicillof sostuvo que, con “un sólo día de esos intereses”, el Presidente podría “terminar algunas de las 80 obras para construir nuevas escuelas que paralizó en nuestra provincia”.

En la provincia creemos que la educación pública es el instrumento más importante para igualar las oportunidades y los 275 edificios educativos inaugurados y las 1300 nuevas aulas son la demostración de esto. pic.twitter.com/oabAvu1wkx — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 12, 2025

“Milei dijo que viene a destruir el Estado desde adentro: no podemos permitir que avance este plan insensible que excluye a la inmensa mayoría de nuestro pueblo”, enfatizó el mandatario, según se informó en un comunicado.

Y añadió que su gobierno no cree en “la motosierra, sino en construir nuevas escuelas y llenarlas de tizas y pizarrones para defender el futuro de los bonaerenses”.

Kicillof se manifestó de esta manera al encabezar la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°48 del distrito junto al ministro de Infraestructura y candidato a senador provincial por la Primera Sección, Gabriel Katopodis; y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.