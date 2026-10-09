Santiago Caputo apuntó contra las pensiones por invalidez: "El 60% son truchas"

El asesor presidencial denunció presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios y acusó a dirigentes políticos de utilizarlos para favorecer a allegados.
El asesor presidencial Santiago Caputo lanzó duras críticas contra el sistema de pensiones por invalidez y aseguró que “aproximadamente el 60% son truchas”. Además, acusó a sectores políticos de utilizar estos beneficios para favorecer a familiares y allegados, y cuestionó al Congreso por obstaculizar los controles impulsados por el Gobierno.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario sostuvo que una parte importante de las prestaciones fue otorgada mediante procedimientos irregulares, aunque no presentó en su publicación documentación que respaldara el porcentaje mencionado.
“Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”, afirmó Caputo, quien también cuestionó la postura de los legisladores frente a las medidas oficiales.
“Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden DUPLICAR las pensiones existentes”, expresó.
El asesor fue todavía más lejos al asegurar que la Argentina tiene más pensiones por invalidez que un país que haya atravesado una guerra.
Según su interpretación, las presuntas irregularidades perjudican directamente a quienes realmente necesitan asistencia estatal. “Como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre”, señaló.
Finalmente, calificó la situación como “una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”.
Las declaraciones se conocieron después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que propone establecer mecanismos específicos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, además de revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
La controversia también coincide con la denuncia contra Romina Uhrig, exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, por un certificado de discapacidad que habría sido emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno.
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