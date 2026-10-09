Santiago Caputo apuntó contra las pensiones por invalidez: "El 60% son truchas"

El asesor fue todavía más lejos al asegurar que la Argentina tiene más pensiones por invalidez que un país que haya atravesado una guerra.

Una de las mayores estafas

Según su interpretación, las presuntas irregularidades perjudican directamente a quienes realmente necesitan asistencia estatal. “Como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre”, señaló.

Finalmente, calificó la situación como “una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”.

Las declaraciones se conocieron después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que propone establecer mecanismos específicos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades, además de revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.

La controversia también coincide con la denuncia contra Romina Uhrig, exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, por un certificado de discapacidad que habría sido emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno.