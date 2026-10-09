Milei acusó al socialismo de utilizar "causas nobles para justificar curros"

“Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia”, expresó.

En ese sentido, el Presidente cuestionó las reacciones frente a los intentos de fiscalizar el destino de los recursos públicos y afirmó que, cuando alguien pretende auditar esas estructuras, aparece lo que definió como un “chantaje moral”.

“No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación”, manifestó.

Milei también aseguró que el objetivo de esas prácticas no sería discutir cómo asistir a los sectores más vulnerables, sino impedir que se cuestionen los presuntos negocios asociados a la administración de fondos estatales.

“Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que ese mecanismo se repite tanto en la Argentina como en otros países de América Latina.

Por su parte, Uhrig utilizó sus historias de Instagram para rechazar las versiones sobre un supuesto uso indebido de certificados de discapacidad y publicó un comprobante de pago de peaje por $994,15, correspondiente al 5 de octubre de 2026, con el objetivo de respaldar su desmentida.

“Les dejo un comprobante de pago de peaje para que vean que no utilizo ningún certificado de discapacidad para evitarlos, ni tampoco para estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad”, expresó la ex participante del reality.

Además, Uhrig mostró una fotografía en la que aparece con su pasaporte argentino: “También vuelvo a compartir la imagen de mi visa para que vean que, si estuviera procesada, no me la entregarían. Dejen de inventar y difundir mentiras sobre mí”.

El comprobante difundido por Uhrig acredita un pago puntual de peaje, aunque por sí solo no permite determinar si existió o no un uso indebido de certificados de discapacidad en otras circunstancias. Tampoco la exhibición de una visa permite establecer por sí misma la inexistencia de una causa judicial.

En otro tramo de su publicación, Milei reclamó que se investigue el destino de los recursos públicos y se identifique a los responsables de eventuales irregularidades. “No defienden derechos. Defienden cajas”, sentenció.

Finalmente, el Presidente exigió “Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero”.