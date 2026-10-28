Además, le agradeció a Javier Milei “por su valentía” y aseguró que hubo “fraude electoral” en las elecciones que perdió ante Lula da Silva
El excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, se declaró "verdadero presidente electo" de su país desde EE.UU. –a donde se fugó tras requerimientos de la Justicia–, en una carta pública divulgada por el portal brasileño Metrópoles.
"Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como verdadero presidente electo de Brasil", se lee en la misiva, en la que se agradece al presidente de Argentina, Javier Milei, "por su valentía, sentido de la justicia y legalidad", así como al presidente estadounidense, Donald Trump "y al maravilloso pueblo" de esa nación por acogerlo.
"Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que las buenas personas de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión", manifestó.
En el texto, Flávio Bolsonaro aseguró que en "la noche del domingo, vi atónito cómo se consumaba un fraude electoral ante mis propios ojos”.
Este “fraude” habría sido fraguado por el exabogado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva –y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE)– Kassio Nunes Marques, quien autorizó la prórroga de la jornada comicial en varios municipios, tras solicitudes interpuestas por las dos campañas electorales.
La extensión en el plazo de votación “permitió que se materializara una imposibilidad matemática, logrando que Lula sumara más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta", dijo, sin justificar por qué el aumento en el caudal de votos de su contendor constituye una "imposibilidad matemática".
Bolsonaro apuntó contra el magistrado del Tribunal Supremo (STF), Alexandre de Moraes, al que sindicó de haber iniciado un proceso de "persecución política" en su contra, apenas horas después de haber declarado que no reconocería la victoria de Lula y que pediría la anulación de la elección.
Según él, al ordenarle que entregara su pasaporte, Moraes "puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen". "Al estar inhabilitado desde el origen y carecer de toda imparcialidad para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales pone de manifiesto la magnitud de la arbitrariedad y la ilegalidad que están teniendo lugar".
comentar