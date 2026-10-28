Este “fraude” habría sido fraguado por el exabogado del presidente Luiz Inácio Lula da Silva –y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE)– Kassio Nunes Marques, quien autorizó la prórroga de la jornada comicial en varios municipios, tras solicitudes interpuestas por las dos campañas electorales.

La extensión en el plazo de votación “permitió que se materializara una imposibilidad matemática, logrando que Lula sumara más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta", dijo, sin justificar por qué el aumento en el caudal de votos de su contendor constituye una "imposibilidad matemática".

Bolsonaro apuntó contra el magistrado del Tribunal Supremo (STF), Alexandre de Moraes, al que sindicó de haber iniciado un proceso de "persecución política" en su contra, apenas horas después de haber declarado que no reconocería la victoria de Lula y que pediría la anulación de la elección.

Según él, al ordenarle que entregara su pasaporte, Moraes "puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen". "Al estar inhabilitado desde el origen y carecer de toda imparcialidad para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales pone de manifiesto la magnitud de la arbitrariedad y la ilegalidad que están teniendo lugar".