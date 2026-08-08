Scioli llevó la agenda deportiva a Rosario

Scioli destacó el valor de la actividad como herramienta de promoción deportiva y educativa. “Los jóvenes de las distintas escuelas que han llegado hasta aquí puedan encontrar en él una fuente de inspiración, que los motive a acercarse cada vez más al mundo del ajedrez”, sostuvo.

El funcionario también resaltó la proyección internacional de Oro. “Faustino es un embajador turístico de excelencia de la Argentina en el mundo y nos llena de orgullo tener un representante de este nivel en un deporte tan maravilloso como el ajedrez”, afirmó.

En ese sentido, destacó especialmente el trabajo realizado en Rosario y Santa Fe para promover la disciplina. “El ajedrez tiene múltiples beneficios, te enseña a enfrentar desafíos y a tomar decisiones, también se aplica a la vida”, señaló.

La actividad marcó además el cierre de la gira de exhibición de Faustino Oro por Tigre, Mar del Plata y Rosario, organizada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con el auspicio del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

Pullaro destacó el impacto de los Juegos

Pullaro agradeció el acompañamiento de Scioli y destacó la importancia de los próximos Juegos Suramericanos para la provincia. “Dentro de pocos días vamos a tener el evento deportivo más importante de Sudamérica, los Juegos Suramericanos”, afirmó.

El gobernador también dirigió un mensaje a los estudiantes que participaron de las actividades y los invitó a aprovechar el acontecimiento para incorporar los valores vinculados con la práctica deportiva.

“Ojalá puedan disfrutarlos, pero fundamentalmente que puedan incorporar que los valores que representa el deporte son los valores que necesitamos para construir una sociedad diferente”, expresó.

El mandatario provincial también resaltó el proceso de transformación de Rosario y su apuesta al turismo y al deporte. En ese contexto, valoró la presencia de Faustino Oro y destacó su reconocimiento tanto en el país como en el exterior.

Por su parte, el joven ajedrecista agradeció a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y a Visit Argentina por la organización de la gira. “Estoy muy contento de finalizar aquí en Rosario y espero que hoy disfrutemos de una jornada de ajedrez inolvidable”, expresó.

Atletismo y nueva infraestructura

La jornada también incluyó una visita a la pista Jorge Newbery, donde se disputaron las competencias finales del Campeonato Argentino de Mayores de Atletismo. Scioli participó de la ceremonia de premiación de los 100 metros llanos masculinos, prueba en la que se impuso Lucas Villegas, actual campeón nacional. Tomás Villegas y Tomás Mondino completaron el podio.

El cierre de la agenda tuvo como escenario el nuevo Invencible Arena, construido en el Predio Ferial del Parque Independencia. Las autoridades participaron de su inauguración oficial, en una obra considerada estratégica para la infraestructura deportiva santafesina de cara a los Juegos Suramericanos.