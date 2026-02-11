Se levantó la protesta: Pullaro dijo que "fue un reclamo justo" y anunció un aumento de sueldo

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aseguró Pullaro esta tarde durante conferencia de prensa realizada en la Sede de Gobierno, en Rosario.

El mandatario santafesino explicó que "hoy el sueldo va entre 960.000 pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos".

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, destacó Pullaro.

“Dicho esto, y habiendo atendido todas las demandas, entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la unidad regional”, afirmó el mandatario, y aseguró que, una vez terminada la conferencia, firmaría el decreto que establece los aumentos salariales.

Luego del anuncio de Pullaro, se pudieron ver imágenes televisivas en la que los efectivos policiales comenzaron a retirarse de donde estaban reunidos, dándole fin a la protesta. Varios festejaron e incluso hicieron sonar las sirenas de sus patrulleros como signo de celebración.

Pullaro remarcó, además, el gran trabajo de las fuerzas de seguridad en los últimos años para reducir la inseguridad en la provincia.

Más temprano, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había comunicado que levantaban las sanciones a los efectivos pasados a disponibilidad por las manifestaciones que derivaron en incidentes.

Embed - Conferencia de prensa del gobernador Maximiliano Pullaro

Antes, los policías habían agredido y escupido al jefe de la fuerza

Efectivos de la Policía de Santa Fe agredieron y escupieron al jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado, en medio de los reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales que se desarrollaron este miércoles.

El funcionario se había retirado de la Jefatura de la Unidad Regional II, ubicada en avenida Ovidio Lagos 5250, con la intención de entablar un diálogo con los agentes que participaban de la manifestación y lanzo una frase contundente, "Miren muchachos que de esto no se vuelve nunca más", haciendo alusión a la manifestación de la que parte de los uniformados hacían parte.

Sin embargo, el intento fracasó cuando los manifestantes comenzaron a empujarlo y escupirlo, por lo que Maldonado debió regresar a la sede policial ante el clima de tensión.

Más temprano, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había instado a los uniformados a cesar las protestas y reincorporarse al servicio para garantizar “la seguridad de los santafesinos y rosarinos”, y aseguró que “saldrán en lo inmediato de la disponibilidad”.

En paralelo, el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció un incremento salarial y afirmó que “los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”. Además, Maximiliano Pullaro, consideró que el reclamo policial en esa provincia por mejoras salariales fue “justo y genuino” que “merecía ser escuchado”, por lo que anunció un incremento en los sueldos para alcanzar un mínimo de $ 1,3 millones.