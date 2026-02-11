Un therian mordió a una joven de 14 años en la localidad de Jesús María

ktNTUZUkT_2000x1500__1 Un therian mordió en el tobillo a una joven de 14 años.

Este insólito hecho se produjo en medio de un encuentro entre los integrantes de esa cultura mientras la madre e hija caminaban por la plaza céntrica y un chico disfrazado de animal se acercó y le mordió el tobillo a la joven de 14 años provocándole una herida.

Los testigos que estaban presentes dijeron que el joven therian se encontraba en un estado de "shift", en el cual se adopta un comportamiento psicológico y sensorial más parecido al de un animal que un humano.

¿Qué son los "therians"?

Son personas que se sienten identificadas con un animal, que no lo toman como un juego sino que es una forma de vincularse con el entorno. Los therians pueden ser perros, gatos, zorros y más.