Un therian mordió a una joven de 14 años en la localidad de Jesús María

La víctima iba caminando junto a su madre por la plaza céntrica y fue atacada en su tobillo por un therian (humanos -o casi-, que se creen animales). La joven resultó herida.

En las últimas horas, una mujer denunció que su hija fue mordida por una joven "therian" mientras caminaban por la localidad de Jesús María, a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital.

Un therian mordió en el tobillo a una joven de 14 años.

Este insólito hecho se produjo en medio de un encuentro entre los integrantes de esa cultura mientras la madre e hija caminaban por la plaza céntrica y un chico disfrazado de animal se acercó y le mordió el tobillo a la joven de 14 años provocándole una herida.

Los testigos que estaban presentes dijeron que el joven therian se encontraba en un estado de "shift", en el cual se adopta un comportamiento psicológico y sensorial más parecido al de un animal que un humano.

¿Qué son los "therians"?

Son personas que se sienten identificadas con un animal, que no lo toman como un juego sino que es una forma de vincularse con el entorno. Los therians pueden ser perros, gatos, zorros y más.

