Hallaron un cadáver al costado de la Autopista La Plata-Buenos Aires

El cuerpo fue hallado este miércoles por la mañana en una laguna lindera a la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires, a la altura de Ensenada.
El cuerpo fue divisado en horas de la mañana. En un primer momento, un trabajador de Seguridad Vial dio aviso tras advertir la presencia del cadáver en el agua. Fuentes oficiales indicaron además que efectivos policiales que patrullaban la autopista observaron el cuerpo semisumergido, a pocos metros del borde del cauce, y alertaron de inmediato a las autoridades.
Según trascendió, la víctima, un hombre cuya identidad aún no fue informada, se encontraba boca abajo, vestido y con sus zapatillas colocadas, y ya no presentaba signos vitales al momento del hallazgo.
En el lugar trabajaban efectivos de la Comisaría Segunda de Ensenada, junto con peritos de la Policía Científica y dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de rigor: preservación de la escena, levantamiento de rastros y extracción del cuerpo para su traslado al Cuerpo Médico Forense.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 8 de La Plata, en turno, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien ordenó la autopsia correspondiente para determinar si el fallecimiento obedeció a causas naturales, un accidente o a otra circunstancia.
