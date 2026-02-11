Hallaron un cadáver al costado de la Autopista La Plata-Buenos Aires

Según trascendió, la víctima, un hombre cuya identidad aún no fue informada, se encontraba boca abajo, vestido y con sus zapatillas colocadas, y ya no presentaba signos vitales al momento del hallazgo.

Autopista Buenos Aires - La Plata.jpg El hallazgo se produjo a metros de la subida de la Autopista La Plata–Buenos Aires, en jurisdicción de Ensenada.

En el lugar trabajaban efectivos de la Comisaría Segunda de Ensenada, junto con peritos de la Policía Científica y dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de rigor: preservación de la escena, levantamiento de rastros y extracción del cuerpo para su traslado al Cuerpo Médico Forense.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 8 de La Plata, en turno, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien ordenó la autopsia correspondiente para determinar si el fallecimiento obedeció a causas naturales, un accidente o a otra circunstancia.

Noticia en desarrollo...