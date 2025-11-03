Sergio Palazzo desafía al Gobierno: "Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega"

El secretario general del gremio y diputado nacional Sergio Palazzo sostuvo que el plan oficial “destruye el salario y debilita la seguridad social”. En esa línea, el gremio reafirmó su compromiso de lucha, organización y resistencia ante políticas que, según indicaron, “ajustan sobre trabajadores y jubilados”.

sergio El gremio reafirmó su compromiso con los trabajadores y la defensa del salario.

La banca pública, en el centro

Uno de los puntos más destacados del documento fue la defensa de la banca pública, a la que definieron como “clave para el desarrollo del país”. El texto advierte sobre una posible “voracidad privatizadora del poder económico”, y aclara que el sindicato no permitirá que se afecte el patrimonio nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/La_Bancaria/status/1984308104062738472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1984308104062738472%7Ctwgr%5E1512c1676a019f2017d73620f4b3032f9d6c2280%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiarioar.com%2Fpolitica%2Fbancaria-rechaza-reforma-laboral-implique-perder-derechos-paso_1_12737304.html&partner=&hide_thread=false En el marco del 164° Plenario Nacional de Secretarios Generales, realizado este 30/10, la Asociación Bancaria analizó la crítica situación política, económica y social que atraviesa nuestro país, y los desafíos que enfrenta nuestro pueblo.



Nota → https://t.co/RzI10uC7vX pic.twitter.com/XiQBMlKq7i — Asociación Bancaria (@La_Bancaria) October 31, 2025

En el cierre del comunicado, La Bancaria manifestó su solidaridad con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, al considerar que fue “condenado por razones políticas”. Además, criticó a la Justicia argentina, a la que acusó de perseguir dirigentes opositores mientras mantiene “impunes” causas que involucran al expresidente Mauricio Macri.

El gremio concluyó que seguirá en la “primera línea de defensa de los derechos conquistados”, sosteniendo que las organizaciones sindicales son una herramienta esencial frente a los cambios que impulsa el Ejecutivo.