Diputados: el oficialismo fijó el 30 de septiembre para dictaminar sobre el endeudamiento

Juliano aclaró que la sesión especial del 9 de septiembre no buscará sancionar ninguno de los proyectos, sino establecer desde el recinto un plazo más acelerado para que las comisiones emitan dictamen. También cuestionó que la Comisión de Defensa del Consumidor no haya sido incluida entre las convocadas para abordar el problema.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, también rechazó el cronograma oficial. “El cronograma de ninguna manera puede ser ese. Ratificamos la sesión del 9 de septiembre”, afirmó. La diputada calificó como “una tomada de pelo” la hoja de ruta y reclamó declarar la emergencia y avanzar con medidas para “frenar la usura”. “Hay 20 millones de endeudados, seis millones en mora. Es urgente”, sostuvo.

Desde Unión por la Patria, Cecilia Moreau acusó al oficialismo de impulsar una “maniobra para ganar tiempo y evitar que esta Cámara haga lo que tenga que hacer”. La disputa por los tiempos se convirtió así en el principal eje de la discusión, luego de que los bloques opositores reclamaran una fecha de dictamen ante la demora en el tratamiento de las iniciativas.

El oficialismo defendió la necesidad de ampliar el debate antes de avanzar con una propuesta. “El plan de labor propone que el 30 de septiembre habrá dictamen”, remarcó Silvana Giudici, quien sostuvo que el objetivo es elaborar “un proyecto coherente” y evitar medidas que puedan “quebrar la posibilidad de crédito de 40 millones de argentinos”. Laura Rodríguez Machado, en tanto, pidió sumar a sindicatos y entidades financieras a las próximas reuniones para escuchar “la verdad completa”.

Durante la jornada, la Comisión recibió las exposiciones de especialistas e invitados, entre ellos el economista y exdiputado Martín Tetaz, el extitular de la Anses Osvaldo Giordano y el defensor adjunto del pueblo Arturo Pozzali.

Los libertarios utilizaron un mecanismo similar cuando la oposición buscó acelerar la interpelación y una eventual moción de censura contra el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni: después de resistirse a habilitar el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocaron finalmente una reunión poco antes de la sesión y utilizaron ese movimiento para intentar convencer a sus aliados de no dar quorum.