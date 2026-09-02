Milei viaja a Chile y ultima detalles de la Cadena Nacional por las Islas Malvinas

La determinación surgió de la reunión de Gabinete, que tuvo lugar el pasado martes, en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo mención del tema tras la promesa Donald Trump, quien advirtió que "revisaría" su postura sobre el tema.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", precisó el mandatario en declaraciones en el Despacho Oval ante la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.