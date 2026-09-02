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Milei viaja a Chile y ultima detalles de la Cadena Nacional por las Islas Malvinas

El mandatario protagonizará un viaje exprés al país vecino, donde se reunirá con su par José Antonio Kast y con una diplomática de Donald Trump.

El presidente Javier Milei viajará el jueves a Chile para reunirse con su par José Antonio Kast, uno de sus aliados ideológicos en la región, en una breve incursión en tierras trasandinas, para luego regresar y grabar un mensaje que se transimitirá por cadena nacional centrada en las Islas Malvinas.

La partida al país vecino está prevista para las 7, dado que a las 10.20 deberá disertar en el Foro de Madrid, un evento organizado por la Fundación Disenso, presidido por Santiago Abascal.

Cruzando la cordillera

Pasado el mediodía, Milei retornará a Buenos Aires y se estima que a las 16;00 grabará con los equipos de comunicación un mensaje sobre la situación de las Islas Malvinas que se emitirá el mismo jueves a las 21:00 por cadena nacional. La administración libertaria mantiene en completo hermetismo el contenido de la comunicación que podría filmarse en el Salón Blanco de Casa Rosada.

ADEMÁS: Milei defendió el uso de la cadena nacional por Malvinas y apuntó al periodismo

La determinación surgió de la reunión de Gabinete, que tuvo lugar el pasado martes, en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo mención del tema tras la promesa Donald Trump, quien advirtió que "revisaría" su postura sobre el tema.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", precisó el mandatario en declaraciones en el Despacho Oval ante la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

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