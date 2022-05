"Me parece que Patricia Bullrich tenía planificado decirle algo al Presidente para después salir a contarlo a la prensa. Estaba desesperada", contó Dalbón este miércoles en declaraciones a Radio 10.

La audiencia judicial de conciliación entre el Presidente y la titular del PRO, convocada por el titular del juzgado civil 21 de la ciudad de Buenos Aires, Luis Sáenz, fracasó, en el marco de la demanda que el jefe de Estado presentó contra la exministra de Seguridad con el objetivo de que se retractara después de haber acusado al gobierno.

Allí, la dirigente opositora se negó a retractarse de los dichos en los que le endilgó al Gobierno la supuesta intención de obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna Pfizer contra el coronavirus.

En el marco de la audiencia conciliatoria de ayer, paso previo obligado para el inicio de un juicio, el presidente y la dirigente opositora en ningún momento estuvieron cara a cara sino que participaron del trámite desde despachos separados dado que la titular del PRO en ningún momento estuvo dispuesta a retractarse.

"No había conciliación posible con Bullrich. Alberto Fernández no tenía problema de acercarse y dialogar, pero ella no quiso. Si no había conciliación, no era necesario que el Presidente estuviera presente porque Bullrich se quería ir, pero terminó volviendo", relató Dalbón.

Sobre el punto del inicio del conflicto, Dalbón recordó que Bullrich "le dijo coimero a Alberto Fernández en un momento muy dramático de la sociedad, en plena pandemia, con respecto a las vacunas", y sostuvo que eso "es un acto muy grave", .

"Nosotros llevamos diferentes pruebas que desmienten todo lo que dijo Patricia Bullrich respecto al Presidente", apuntó el letrado.

Las declaraciones por las que Bullrich fue demandada no se circunscribieron a una crítica política por la demora que hubiera podido tener la llegada de la vacuna Pfizer a la Argentina, sino que incluyó la denuncia pública de que el Gobierno habría pedido supuestas coimas a cambio de facilitar el ingreso al país de esas vacunas, algo que fue desmentido por el propio laboratorio.

La audiencia de ayer concluyó con la "apertura de prueba", según detalló el abogado Dalbón, que señaló que la parte demandante ya presentó como elementos probatorios los dichos de Bullrich en televisión y radio y las desmentidas oficiales de Pfizer a través de un comunicado escrito y luego en el Congreso de la Nación.