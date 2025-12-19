Tras cerrar el PROCREAR, el Gobierno sigue con la venta de terrenos

A través de las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, se oficializó la subasta de los terrenos Estación Buenos Aires (CABA), Parque Federal (Santa Fe) y Paraná (Entre Ríos), que se realizará mediante el portal COMPR.AR bajo modalidad electrónica.

El predio Estación Buenos Aires, situado en Avenida Suárez y Luna, posee una superficie de 2.903,77 m² y tendrá un precio base de US$ 2.977.941.

En tanto, el predio Parque Federal está ubicado en Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, ciudad de Santa Fe, con una superficie de 6.418,47 m² y una base de subasta de US$3.649.310,34.

Por su parte, el predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana, con un precio base de US$966.187,72.

Las subastas se realizarán con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció los valores base de cada inmueble, en cumplimiento con la normativa vigente.

Desde el gobierno afirman que el procedimiento forma parte de la estrategia oficial para ordenar activos del Estado y permitir que el sector privado continúe los desarrollos interrumpidos por el cierre del programa, resguardando recursos y garantizando transparencia en el proceso.

El Gobierno continuará informando nuevas subastas en distintas localidades del país durante las próximas semanas mediante el Boletín Oficial.

El cierre del programa PROCREAR, que permitió el acceso a la vivienda a miles de argentinos, se resolvió tras la fuerte política de ajuste del gobierno nacional.

El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar fue creado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner como una respuesta estatal al déficit habitacional y la falta de acceso al crédito hipotecario para sectores medios y populares.

Su implementación se basó en un fideicomiso administrado por el Banco Hipotecario, aunque evolucionó a lo largo de sus años de funcionamiento, diversificándose en diferentes líneas como PROCREAR II y Casa Propia, que abarcaban desde el desarrollo urbanístico hasta el mejoramiento habitacional.

Sus principales modalidades incluían créditos para la compra de viviendas en desarrollos urbanísticos, financiamiento para la adquisición de lotes con crédito complementario para construcción, y líneas específicas para instalaciones de gas domiciliario.

Los datos oficiales revelan el alcance significativo del programa: entre abril de 2021 y agosto de 2023, se liquidaron 65.000 créditos destinados a construcción de viviendas, generando más de 4 millones de metros cuadrados construidos.