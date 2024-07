Tras el viaje a París, Javier Milei visita La Rural: cuál será su mensaje al campo

El tono del discurso de Milei, según fuentes oficiales, será firme en el reclamo a la liquidación de divisas, pero a la vez conciliador, con la intención de incentivar al sector a que acompañe sus planes. Más allá del mensaje, el Presidente se reencontrará con Victoria Villarruel, tras el tuit de la vicepresidenta que generó tensiones con Francia.

"Es tiempo de que el campo entienda que esta es la única alternativa, que no hay otro camino y que si esto sale mal, lo que viene será peor", plantearon desde el entorno del libertario a la agencia Noticias Argentinas. Lo cierto es que no está previsto que anuncie una nueva devaluación del peso, ni detalle medidas tendientes a la baja de las retenciones.

Milei mantendrá su postura pese al comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en rechazo a ese tributo. Si bien la eliminación a los derechos de exportación está en el ideal del gobierno, no se esperan novedades hasta el próximo año.

La idea del mandatario tras la vuelta de su gira por París es reflejar estas decisiones en el discurso que iniciará a las 11 y en el que, además, apelará a la "paciencia" del sector que se inquieta ante la falta de soluciones frente a sus históricos reclamos.

Javier Milei y Victoria Villarruel, a pura sonrisa a bordo de un tanque durante el desfile militar. Javier Milei y Victoria Villarruel se reencontrarán tras haberse visto en el desfile militar del 9 de Julio

A lo largo de la semana, distintos funcionarios pisaron el predio ubicado en el barrio de Palermo: el ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primero, pero también asistieron el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. En ese sentido, Caputo anticipó que "no hay ninguna baja de retenciones" y, en una reunión con la Mesa de Enlace en La Rural, aclaró que "primero se necesita superávit fiscal y esa es una de las prioridades".

Sin la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que extenderá su estadía en Francia algunos días para promocionar la "Marca País", se espera este domingo la presencia completa del Gabinete. Incluso, asistirá el titular de ministros, Guillermo Francos, que aprovechó el receso invernal para descansar.

Otra de las que dará el presente es Victoria Villarruel, en el centro del conflicto luego de haber tildado a Francia de "colonialista" en defensa de la Selección Argentina. El tema escaló a tal punto que, según reveló Adorni, Macron le agradeció a Karina Milei durante la reunión bilateral en París por haber intervenido en ese conflicto.

La relación entre el Presidente y la vice no es la mejor: desde hace largo tiempo que no hablan, y en Balcarce 50 no la consideran parte del gobierno, al alegar que mantiene una agenda legislativa "propia y paralela".