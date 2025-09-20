Política |

Trump recibirá a Milei en Nueva York

El encuentro entre el presidente Javier Milei y Donald Trump fue confirmado por la Cancillería. El Gobierno busca respaldo ante la crisis cambiaria.

El presidente Javier Milei tendrá un encuentro bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes por la mañana, en Nueva York, según informó el el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, dice el breve comunicado difundido. (NOTICIA EN DESARROLLO)

