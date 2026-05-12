Villarruel llamó al diálogo: "Las diferencias deben encontrar un cauce institucional"

La vicepresidenta destacó el rol del Congreso como espacio de diálogo y defensa institucional, en medio de señales de distanciamiento con el oficialismo.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó un mensaje por el 120° aniversario de la inauguración del Palacio del Congreso en el que volvió a poner el foco en el diálogo político y el fortalecimiento institucional, y reivindicó el papel del Parlamento como ámbito para alcanzar consensos y resolver diferencias dentro del sistema democrático.
“El Congreso de la Nación es el ámbito donde debe prevalecer el diálogo, el respeto por la ley y la defensa del interés nacional”, expresó la titular del Senado en un extenso texto difundido en X. Además, sostuvo que “las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos”.
Las declaraciones de Villarruel llegan en un contexto de creciente distancia con sectores del oficialismo encabezado por el presidente Javier Milei y antiguos aliados incondicionales, como el caso del Pro.
La vicepresidenta eligió destacar el valor institucional del Congreso y el peso histórico de las decisiones tomadas allí a lo largo de más de un siglo. “Honrar este legado no es una opción, es un deber”, afirmó.
En su publicación, Villarruel recordó que el Palacio Legislativo fue inaugurado en 1906 con la presencia del entonces presidente José Figueroa Alcorta y señaló que el edificio simboliza “la vocación de grandeza de la Argentina de principios del siglo XX”.
También mencionó al arquitecto italiano Vittorio Meano, responsable del diseño del Palacio, y remarcó que el Congreso representa “la Casa de las Provincias y de todos los argentinos”.
Hacia el final de su mensaje, la vicepresidenta insistió en la necesidad de “defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo”.
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