Villarruel llamó al diálogo: "Las diferencias deben encontrar un cauce institucional"

En su publicación, Villarruel recordó que el Palacio Legislativo fue inaugurado en 1906 con la presencia del entonces presidente José Figueroa Alcorta y señaló que el edificio simboliza “la vocación de grandeza de la Argentina de principios del siglo XX”.

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También mencionó al arquitecto italiano Vittorio Meano, responsable del diseño del Palacio, y remarcó que el Congreso representa “la Casa de las Provincias y de todos los argentinos”.

Hacia el final de su mensaje, la vicepresidenta insistió en la necesidad de “defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo”.