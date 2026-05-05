Veteranos de Malvinas distinguieron al embajador que hizo tapar un mapa con las islas como británicas

Para graficar su postura, comparó el caso con un escenario hipotético: explicó que sería equivalente a que un embajador ucraniano tuviera que disertar frente a un mapa que mostrara territorios en disputa como parte de Rusia. Finalmente, pidió cubrir la referencia y colocaron un papel autoadhesivo sobre las islas.

Ese gesto fue valorado por los veteranos, que decidieron homenajearlo durante un acto realizado en el microcine del Museo del Ejército, en Ciudadela. Allí, se entonó el Himno Nacional a capela y se compartieron testimonios vinculados a la guerra y a las tradicionales vigilias que se realizan cada 1° de abril en San Andrés de Giles.

Marcelo Alvarado, uno de los organizadores, explicó el sentido del galardón: “No se entrega a cualquiera. Reconoce a quienes sostienen con firmeza, inteligencia y dignidad la posición argentina sobre Malvinas”. En la misma línea, destacaron que la distinción simboliza un compromiso que atraviesa generaciones.

Al recibir la estatuilla, Sielecki se mostró conmovido. “Este es el mayor honor de mi vida. No creo merecerlo, porque lo que hice ese día es lo que cualquier argentino de bien haría”, expresó.

Durante su discurso, también resaltó los vínculos históricos entre Argentina y Francia, y mencionó figuras como José de San Martín y Hipólito Bouchard.

El diplomático, de 35 años, cuenta con una formación académica internacional. Estudió Ciencias Políticas en París y continuó su formación en la Universidad de Cambridge, donde incluso participó en debates defendiendo la soberanía argentina sobre las islas.

En el acto, además, recorrió la sala dedicada a Malvinas dentro del museo y recibió distintos obsequios por parte de los veteranos, entre ellos un mate grabado y productos alusivos a la causa.

El nombre del reconocimiento remite a Jorge Maciel, un joven soldado oriundo de San Andrés de Giles que murió durante la guerra en el combate de Monte Longdon, en junio de 1982. Su figura es recordada en un monumento local que simboliza el compromiso de quienes combatieron.

“Malvinas trasciende cualquier ideología. Todo argentino de bien las lleva en su corazón”, sostuvo Sielecki, quien fue invitado a participar de la próxima vigilia conmemorativa que se realizará el año próximo.